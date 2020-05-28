Сегодня, 28 мая, все темноволосые девушки мира отмечают свой праздник - День брюнеток. Он не является официальным выходным, но прекрасные леди все равно принимают поздравления в свой адрес на работе и дома.

"Страна" рассказывает историю праздника, публикует фото самых знаменитых брюнеток, поздравления в картинках, открытках, стихах и прозе.

День брюнеток - история праздника

День брюнеток (от brun "коричневый") учредили в 2006 году в ответ на аналогичное торжество блондинок, которое отмечают 31 мая. Его празднуют ежегодно 28 мая в Украине, России, Беларуси и других странах мира. Доподлинно неизвестно, кому принадлежит идея праздника, однако это дань восхищения брюнетками, которые часто снимаются в фильмах, сериалах и рекламе, блистают на модных подиумах, выступают на сцене и появляются на обложках журналов. Цвет полюбился красавицам настолько, что многие брюнетки не представляют себя с другим цветом волос.

Существует мнение, что брюнетки всегда темпераментнее и экстравагантнее, ярче и сексуальнее белокурых ангелов. Известно, что большинство женщин на нашей планете - брюнетки, им чаще всего вручают корону победительниц на международных конкурсах красоты (с 8 декабря 2019 года титул "Мисс Вселенная" носит представительница ЮАР Зозибини Тунзи).

Обладатели титула "Мисс Вселенная" с 2014 по 2019 годы

В День брюнеток часто вспоминают таких мировых знаменитостей: от Коко Шанель до Жаклин Кеннеди, Одри Хепберн, Элизабет Тейлор, Моники Белуччи, Анджелины Джоли, Пенелопы Круз, Меган Фокс, Натали Портман, Кира Найтли, Одри Тотту, которые стали наиболее звездными обладателями темной шевелюры.

И даже латиноамериканская телеведущая Лорен Санчес - с темными волосами. Это девушка самого богатого человека мира, владельца Amazon Джеффа Безоса. Он писал Лорен: "Я люблю твое тело, я живой человек и я хочу тебя". Портал National Enquirer писал, что Джефф отправлял ей слишком интимные фотографии.

В Украине тоже хватает своих темноволосых красавиц: Маша Ефросинина, Ксения Мишина, Екатерина Кухар, Настя Каменских, Анна Ризатдинова, Людмила Барбир, Даша Астафьева, Джамала, Ани Лорак, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Виктория Смеюха и другие темноволосые красавицы, способные очаровывать и влюблять в себя.

Традиции праздника

В этот день не только знаменитости, но и все брюнетки принимают от знакомых поздравления, идут с подругами в кафе, посещают салоны красоты или отправляются по магазинам, чтобы порадовать себя любимую. Кто-то предпочитает уединиться с любимым или провести время с семьей.

Каждая брюнетка старается сделать праздник ярким и веселым. И также будет рада услышать в свой адрес искренние слова поздравления.

Поздравления с днем брюнеток - открытки и картинки

С праздником самую страстную бестию, мою роковую красавицу и самую загадочную колдунью!

Пусть в жизни будет темным только цвет волос, а в жизни будут только счастливые светлые полосы и яркие события.

Пусть твоя красота мотивирует мужчин на подвиги и сражает их наповал, а внешность и ум завораживают. Всегда оставайся королевой!

Жгучий цвет прекрасных кудрей

Сводит всех мужчин с ума,

Цвет волос пусть дарит силу

И одарит счастьем сполна.

Моя темноволосая красавица, с Днем брюнеток поздравляю! Пусть твои черные кудряшки завораживают и покоряют сердца мужчин!

Пусть в душе всегда будет место магии, которая заставляет прохожих оборачиваться вслед и провожать взглядом.

Желаю всегда оставаться в центре внимания, всегда оставаться смелой и проявлять свой темперамент!

Поздравляю с Днем брюнеток!

Как всегда будь хороша.

Чтобы губки - как конфетки,

А душа открытою была.

Будь пьянящей, как коньяк и сладкой, словно шоколад!

Оставаться в жизни страстной кокеткой, неподражаемой прелестницей и самой милой красавицей!