Сегодня все брюнетки отмечают свой праздник. Фото: pixabay
Сегодня все брюнетки отмечают свой праздник. Фото: pixabay

Сегодня, 28 мая, все темноволосые девушки мира отмечают свой праздник - День брюнеток. Он не является официальным выходным, но прекрасные леди все равно принимают поздравления в свой адрес на работе и дома. 

"Страна" рассказывает историю праздника, публикует фото самых знаменитых брюнеток, поздравления в картинках, открытках, стихах и прозе. 

День брюнеток - история праздника

День брюнеток (от brun "коричневый") учредили в 2006 году в ответ на аналогичное торжество блондинок, которое отмечают 31 мая. Его празднуют ежегодно 28 мая в Украине, России, Беларуси и других странах мира. Доподлинно неизвестно, кому принадлежит идея праздника, однако это дань восхищения брюнетками, которые часто снимаются в фильмах, сериалах и рекламе, блистают на модных подиумах, выступают на сцене и появляются на обложках журналов. Цвет полюбился красавицам настолько, что многие брюнетки не представляют себя с другим цветом волос.

Существует мнение, что брюнетки всегда темпераментнее и экстравагантнее, ярче и сексуальнее белокурых ангелов. Известно, что большинство женщин на нашей планете - брюнетки, им чаще всего вручают корону победительниц на международных конкурсах красоты (с 8 декабря 2019 года титул "Мисс Вселенная" носит представительница ЮАР Зозибини Тунзи).

Мисс Вселенная с 2014 по 2019 годы

Обладатели титула "Мисс Вселенная" с 2014 по 2019 годы

В День брюнеток часто вспоминают таких мировых знаменитостей: от Коко Шанель до Жаклин Кеннеди, Одри Хепберн, Элизабет Тейлор, Моники Белуччи, Анджелины Джоли, Пенелопы Круз, Меган Фокс, Натали Портман, Кира Найтли, Одри Тотту, которые стали наиболее звездными обладателями темной шевелюры. 

Жаклин Кеннеди, Элизабет Тейлор, Одри Хепберн и Коко Шанель

Пенелопа Круз, Кира Найтли, Натали Портман, Меган Фокс, Моника Белучи, Анджелина Джоли

И даже латиноамериканская телеведущая Лорен Санчес - с темными волосами. Это девушка самого богатого человека мира, владельца Amazon Джеффа Безоса. Он писал Лорен: "Я люблю твое тело, я живой человек и я хочу тебя". Портал National Enquirer писал, что Джефф отправлял ей слишком интимные фотографии.

Девушка Джеффа Безоса Лорен Санчес

В Украине тоже хватает своих темноволосых красавиц: Маша Ефросинина, Ксения Мишина, Екатерина Кухар, Настя Каменских, Анна Ризатдинова, Людмила Барбир, Даша Астафьева, Джамала, Ани Лорак, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Виктория Смеюха и другие темноволосые красавицы, способные очаровывать и влюблять в себя.

Екатерина Кухар, Даша Астафьева, Виктория Смеюха, Маша Ефросинина, Настя Каменских, Санта Димопулос

Надежда Мейхер, Ксения Мишина, Людмира Барбир, Анна Ризатдинова, Джамала, Ани Лорак

Традиции праздника

В этот день не только знаменитости, но и все брюнетки принимают от знакомых поздравления, идут с подругами в кафе, посещают салоны красоты или отправляются по магазинам, чтобы порадовать себя любимую. Кто-то предпочитает уединиться с любимым или провести время с семьей.

Каждая брюнетка старается сделать праздник ярким и веселым. И также будет рада услышать в свой адрес искренние слова поздравления.

Поздравления с днем брюнеток - открытки и картинки

С праздником самую страстную бестию, мою роковую красавицу и самую загадочную колдунью! 

с днем брюнеток

Пусть в жизни будет темным только цвет волос, а в жизни будут только счастливые светлые полосы и яркие события.

день брюнеток

Пусть твоя красота мотивирует мужчин на подвиги и сражает их наповал, а внешность и ум завораживают. Всегда оставайся королевой! 

день брюнеток 2020

Жгучий цвет прекрасных кудрей 
Сводит всех мужчин с ума, 
Цвет волос пусть дарит силу  
И одарит счастьем сполна.

28 мая

Моя темноволосая красавица, с Днем брюнеток поздравляю! Пусть твои черные кудряшки завораживают и покоряют сердца мужчин!

с днем брюнеток

Пусть в душе всегда будет место магии, которая заставляет прохожих оборачиваться вслед и провожать взглядом. 

день брюнеток 28 мая

с днем брюнеток

Желаю всегда оставаться в центре внимания, всегда оставаться смелой и проявлять свой темперамент!

день брюнеток

Поздравляю с Днем брюнеток!
Как всегда будь хороша.
Чтобы губки - как конфетки,
А душа открытою была.

с днем брюнеток

Будь пьянящей, как коньяк и сладкой, словно шоколад!

день брюнеток 28 мая

Оставаться в жизни страстной кокеткой, неподражаемой прелестницей и самой милой красавицей!

день брюнеток 28 мая

с днем брюнеток

 

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