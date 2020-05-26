Украинские дипломаты начали переговоры с турецкими коллегами с целью возобновить авиационное сообщение и туристические поездки.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Так, вчера состоялась встреча министра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Турции в Украине Ягмуром Гюльдере.

"По итогам встречи была достигнута договоренность начать процедуры, связанные с восстановлением авиасообщения между Украиной и Турцией, а также переговорного процесса между компетентными органами двух стран относительно туристических путешествий", - говорится в сообщении.

Теперь же дипломаты намерены провести заседание Совместной экономической комиссии и начать планирование обмена визитов на период после снятия карантина.

Напомним, в Турции, где открыли границы для граждан из 31 страны, но только для путешествий в лечебных целях. За последний день коронавирус нового типа там подтвердился у 961 человека. Это - минимум за сутки с марта. Всего в стране заболело 153 548 человек.