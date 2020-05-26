После того как 25 мая к делу об убийстве Олеся Бузины присоединились прокуроры из Офиса Генпрокурора, адвокат обвиняемых в преступлении Андрей Федур опубликовал крайне обеспокоенный этим событием пост. При этом он внезапно стал утверждать, что вообще неизвестно - убили ли Бузину или нет.

Об этом Федур написал в Facebook.

"Вчера в этом деле состоялись чрезвычайно важные изменения - поддержание публичного обвинения в суде с этого дня осуществляют прокуроры офиса Генерального прокурора. То есть сама Ирина Венедиктова непосредственно будет управлять этим процессом, и все пойдет как пойдет, или как вам надо", - написал Андрей Федур.

По его словам, Венедиктова "берет на себя ответственность за это бесперспективное для нее дело".

Адвокат утверждает, что "в этом деле вообще не проводилось опознание трупа. Кто "узнал" и заявил об убийстве именно Олеся Бузины, где и когда это произошло - очень интересная история", - написал Федур, фактически давая понять, что защита попытается через различные юридические зацепки показать, что вообще якобы нет доказательств того, что 16 апреля 2015 года был убит именно Олесь Бузина.

Насколько суд будет готов воспринять эти "аргументы" покажет время.

Напомним, прокуроры из Офиса генпрокурора присоединились к делу об убийстве Бузины после встречи Ирины Венедиктовой с матерью погибшего журналиста.

Также мы писали, что 16 апреля исполнилось пять лет со дня убийства украинского писателя и журналиста Олеся Бузины. Его застрелили в Киеве, у подъезда собственного дома в 2015 году.