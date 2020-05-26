В Украине скоро стартуют накопительные пенсии для льготных категорий. Об этом вчера пообещал премьер Денис Шмыгаль.

Закон о накопительных пенсиях еще не принят, а только написан. Впрочем, это документ готовило Минсоцполитики, поэтому, скорее всего, он имеет высокие шансы пройти через парламент.

Отметим, что законопроект по пенсиям, который мы описываем - только для отдельных категорий, которые заняты на тяжелом производстве. Параллельно в Раде работают над накопительной системой для всех, там где взносы будут отчислять и работающие, и работодатели, но в него пока вносят правки.

"Страна" рассказывает, как будет работать накопительная система, а также не обесценятся ли деньги по прошествии лет.

1. Будет ли украинец получать обычную пенсию, если перейдет на накопительную?

Да. Обычную пенсию, которая рассчитывается от размера трудового стажа, ставки зарплаты и других критериев также будет выплачиваться безотносительно накопительной.

Накопительную пенсию в данном случае власть позиционирует как бонус - дополнительные деньги, которые будут выплачиваться человеку, когда он завершит трудовую деятельность.

2. С какого числа украинцы смогут начать копить пенсии?

Выбирать негосударственные пенсионные фонды для внесения денег украинцы смогут с октября 2020 года, а копить пенсии - уже с 2021 года.

3. Кто сможет копить пенсии?

Принять участие в накоплении пенсий смогут только молодые украинцы, не старше 35 лет. Нововведения коснутся не всех, а трех категорий граждан.

Группы №1. Сотрудники, которые заняты полный рабочий день (не менее 80% времени) на работах с особо тяжелыми и вредными условиями (по списку №1). По этой программе человек может рассчитывать на выплаты при достижении 50 лет.

Группа №2. Сотрудники из льготного списка №2, плюс трактористы-машинисты сельхозпредприятий, машинисты строительных и грузовых машин, работники текстильных производств, водители городского пассажирского транспорта, доярки, свинарки. По этой программе выплаты - по достижении 55 лет.

Какие сотрудники в Украине относятся к списку профессий №1 и №2 можно узнать здесь.

Группа №3. Так называемые "добровольцы". Но не все, а те, кто работает в компаниях, которая которая заключит коллективный договор. Такие сотрудники будут копить пенсии не самостоятельно - за них будет откладывать работодатель. Осуществляться это будет путем увеличения для них налога ЕСВ - с нынешних 22%, до 25-40%. Для таких украинцев выплаты начинаются с 55 лет.

В этой категории есть важное примечание. Работодатель продолжит отчислять средства на индивидуальный пенсионный счет сотрудника до тех пор, пока он трудится на вредном производстве. Если украинец уволится, деньги на его счете заморозят. В будущем он получит столько, сколько успел накопить плюс свою обычную пенсию.

Пример: шахтер с зарплатой 15 тысяч гривен проработает пять лет. За это время работодатель перечислит на его пенсионный счет 135 тысяч гривен. Человек сможет выйти на "обычную" пенсию плюс получить эти накопления. Если разбить эту сумму, например, на 10 лет, ежемесячно украинец будет получать дополнительно по 1125 гривен.

4. Когда человек сможет начать получать накопительную пенсию?

Как описано в предыдущем пункте, украинец может начать создавать накопительную пенсию будучи на данный момент не старше 35 лет.

Получать - в зависимости от группы 1, 2 или 3 (тоже приведены выше) - с 50 или 55 лет. Соответственно, минимальный период времени, через который человек получит накопительную пенсию - через двадцать лет, с 2040-го года.

5. Можно ли будет забрать всю накопленную пенсию сразу?

Да. В законопроекте прописано, что человек сможет получить накопленную пенсию или сразу всей суммой, или оформить "пожизненное содержание" и получать помесячно.

6. Какие гарантии, что накопленная пенсия не обесценится и ее точно выплатят?

Это самый важный вопрос относительно будущих накопительных пенсий. Предполагается, что негосударственные Пенсионный фонды будут эти деньги инвестировать и получать какую-то прибыль. Но в Украине многие из них работают в ноль или даже минус.

Соответственно, нет никаких гарантий, что накопленные пенсии не съест инфляция и что выбранный негосударственный Пенсионный фонд не исчезнет вместе с деньгами.

Это должно решаться отдельным законом о работе негосударственных Пенсионных фондов. В Верховной Раде подобные проекты есть, они еще не принимались.

Однако даже после их принятия на сто процентов гражданину не смогут пообещать, что его деньги через 20 лет не превратятся в фантики, как это было в случае с советскими сберкнижками.

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