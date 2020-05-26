Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в понедельник, 25 мая, объявил о смерти своей 96-летней матери в доме в Гааге. Из-за ограничений правительства, возглавляемого самим Рютте, он не смог навестить ее в доме престарелых перед смертью.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря премьера Нидерландов пишет The Guardian.

"Премьер-министр выполнял все директивы", - сообщил пресс-секретарь, отвечая на вопрос, придерживался ли он правил и видел ли он ее перед кончиной.

Уточняется, что его мать не умерла от COVID-19, хотя в доме, где она жила, была вспышка заболевания.

С понедельника власти Нидерландов позволили индивидуальные посещения некоторых домов по уходу. Это мероприятие будет распространено на все дома до 15 июня. Ранее же запрет на посещения подобных учреждений действовал более двух месяцев.

Ранее мы сообщали, что еще в январе Марк Рютте принес извинения за деятельность правительства страны во время Второй мировой войны.