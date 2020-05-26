В Великобритании, которая находится в пятерке стран-лидеров по числу выявленных случаев коронавируса, уже с 1 июня планируют открыть рынки под открытым небом, а с 15-го - магазины.

Об этом со ссылкой на британского премьера Бориса Джонсона пишет Deutsche Welle.

Сообщается, что в рамках поэтапного снятия ограничений с 1 июня в стране разрешат возобновить работу рынкам под открытым небом и автосалонам. Другие предприятия розничной торговли, по словам Джонсона, "от универмагов до маленьких независимых магазинов", смогут принимать покупателей уже с 15 июня.

Уточняется, что все это будет возможно лишь при соблюдении требуемых мер предосторожности.

Парикмахерские, салоны красоты и отели пока останутся закрыты. При этом Северная Ирландия, Уэльс и Шотландия вправе установить собственные сроки снятия локдауна.

Отметим, что по состоянию на утро 26 июня в Великобритании зафиксировали уже 261 184 случая коронавируса, 36 914 из них оказались летальными.

Напомним, 11 мая власти Великобритании ослабили карантин и разрешили загорать и заниматься спортом.