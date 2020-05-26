Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко показал фото копов Николая Кузива и Сергея Сулимы, обвиняемых в изнасиловании и пытках в отделении полиции в Кагарлыке.

Данные снимки Геращенко выложил на своей странице в Facebook.

"Впереди их ждет суд и справедливое наказание в виде лишения свободы на длительный срок. Отмечу также, что реакции полиции на сообщение о насилии и пытках в Кагарлыцком отделении полиции была молниеносной", - подписал кадры Геращенко.

Также он перечислил хронологию главных событий:

Воскресенье, 24 мая, 18:47 – сообщение о пытках в Обуховский отдел полиции от потерпевшей;

19:15 - установлены личности подозреваемых в преступлении;

19:40 – задержание и вызов на место преступления следователей ГБР;

Понедельник, 25 мая, 08:00 - начальник Национальной полиции Игорь Клименко подписал приказ о расформировании Кагарлыцкого отдела полиции, отстранении всего его руководства и отстранении начальника Обуховского районного отдела полиции;

10:23 утра – пресс-служба Национальной полиции сделала заявление о факте насилия и пыток и о задержании подозреваемых.

Николай Кузив. Фото: Антон Геращенко/Facebook

Сергей Сулима. Фото: Антон Геращенко/Facebook

Ранее "Страна" разбиралась, что известно о зверских пытках девушки в полиции Кагарлыка.