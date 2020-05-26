Американское Агентство уменьшение угрозы, подведомственное Минобороны США, содействовало строительству восьми лабораторий в Украине.

Об этом со ссылкой на данные Минздрава Украины пишут "Украинские новости".

Так, согласно контракту HDTRA 1-08-D-0007-00009 в рамках "Программы вовлечения в специальную биологическую деятельность" Агентство уменьшения угрозы (до 1998 года – Агентство специального оружия обороны) Министерства обороны США (DTRA) предоставляло техническую помощь лабораториям в Украине, которые были ранее построены и модернизированы при содействии Агентства. Исполнителем была привлеченная компания "Блек энд Витч Спейшл Проджектс Корп" (США).

"Положениями контракта было предусмотрено предоставление помощи Украине в предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые находятся в НИИ эпидемологии и гигиены (г.Львов), Украинском научно-исследовательском противочумном институте (г.Одесса) и учреждениях МОЗ, а также на других объектах, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия", - сообщили в Минздраве.

Изначально программа действовала с 2005 года (по данным нардепов Медведчука и Кузьмина она была приостановлена во времена президентства Януковича). В ее рамках, по данным Минздрава, были построены, модернизированы и сданы в эксплуатацию 8 лабораторий на базе областных лабораторных центров в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Харьковской, Херсонской, Тернопольской областях, а также республиканского лабораторного центра АР Крым.

В 2016 году в рамках Меморандума, подписанного между Министерством по вопросам европейской интеграции Украины и "Блек энд Витч Спейшл Проджектс Корп", сотрудничество восстановили. Согласно этому Меморандуму, в 2016-2019 годах планировалось освоить 1,28 млн долл США. Основной задачей ставилось подключение украинских лабораторий к единой онлайн-системе программного обеспечения ЭЛИСНЗ – Электронная интегрированная система наблюдения за заболеваниями.

В Меморандуме отдельно прописывается, что участие в программе могут принимать лишь лаборатории и институты Минздрава Украины, утвержденные украинской и американской сторонами. Также в документе содержится обязательство украинской стороны по беспрепятственному доступу на объекты представителям "Блек энд Витч Спейшл Проджектс Корп".

Более точные данные содержатся в Регистрационной карточке проекта, завизированной в феврале 2017 года занимавшим тогда пост первого зама Минэкономики Максимом Нефедовым. Здесь перечисляются уже 13 объектов, на которых ведется работа: НИИ лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы, НИИ биотехнологии и штаммов микроорганизмов, Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины, Украинский центр по контролю и мониторингу МОЗ, а также 5 лабораторий в Киеве и Киевской области, 2 лаборатории во Львове и по одной лаборатории в Днипре и Одессе.

В отличном от Меморандума ключе звучит и графа о целях и содержании проекта: "Предотвращение распространения технологии, патогенов и знаний, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия, путем создания национальной системы наблюдений за заболеваниями и системы отчетности, расширения общенациональной сети диагностических лабораторий, которые работают с особо опасными инфекциями (ООИ), безопасного хранения ООИ в назначенных заведениях, пока не будет внедрено временное либо постоянное решение".

Напомним, в конце апреля посольство США признало, что в Украине работают биолаборатории Пентагона, и рассказало, чем они занимаются.

Также мы писали, что в секретных лабораториях в Украине, которые опекает американский Пентагон еще с 1990-х годов, хранятся сверхагрессивные патогены.