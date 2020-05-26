Утром во вторник, 26 мая, в Киеве, несмотря на работающее метро, образовались многочисленные пробки. Проблематично добраться на автомобиле с левого на правый берег, также заторы образовались в центре столицы.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

На левом берегу движение затруднено на проспекте Романа Шухевича, Броварском и Соборности, а также Дарницком шоссе. В сторону центра машины стоят в пробках на мостах: Северный, Метро, Потона, Южный и Дарницкий.

Тянучки образовались на Набережном шоссе. Тяжело проехать по Подолу. Традиционно пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко и проспекте Победы.

Пробки в Киеве 26 мая. Скриншот: Google Maps

Напомним, вчера, 26 мая, в Киеве после карантина открылось метро. Оно было закрыто больше, чем два месяца. Это должно было значительно разгрузить дороги столицы.

Впрочем, несмотря на это, центр Киева вечером в понедельник, 26 мая, сковали пробки.