В Киеве на Южном мосту возникла аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов. Там оборвалась часть накрывного покрытия.

Об этом утром 26 мая сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

В мэрии отметили, что специалисты "Киевавтодормоста" планируют все починить за 3-4 часа.

Отметим, что последние недели Киев переживал сильнейшие пробки. Связано это было с тем, что в городе не работали общественный транспорт (запустили 22 мая) и метро (возобновило работу вчера, 25 мая). Кроме того, причиной являлись и частые ДТП, вызванные в том числе и непогодой в столице - всю вторую половину здесь идут обильные дожди.

Напомним, недавно "Страна" писала о модели из Днепра, которая устроила секси-фотосессию на фоне рухнувшего моста под Никополем. Этот мост прославился тем, что рухнул прямо во время пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского.