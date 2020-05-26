По состоянию на утро вторника, 26 мая, в Украине выявили уже 21 584 случая коронавируса. В это же время вчера сообщалось о 21 245 пациентах с Covid-19. За сутки в стране зафиксировали 339 новых пациентов.

Об этом свидетельствуют данные Кабмина.

Так, из 21 584 пациентов с Covid-19 в Украине 7 575 уже выздоровели. 644 случаев оказались летальными. За сутки умер 21 пациент с Covid-19. Выздоровел 341 человек.

Напомним, недавно в ВОЗ предупредили о втором пике первой волны пандемии коронавируса. Такое происходило с пандемиями в прошлом, при пандемии испанского гриппа.

Также мы писали, что вчера, 25 мая, в украинских городах снова заработала подземка, ее запустили после карантина в Киеве, Харькове и Днепре. Минздрав опубликовал правила пользования метро в условиях карантина.