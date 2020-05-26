В течение понедельника, 25 мая, сепаратисты 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки вооруженные формирования 16 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди бойцов ВСУ в результате вражеских обстрелов не было.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял украинские позиции 14 раз. В частности, неподалеку Песков и Орехово вели огонь по украинским оборонным укреплениям из 120 мм минометов. Трижды в течение минувших суток под обстрелы из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия попали украинские защитники неподалеку Богдановки. Два раза враг провоцировал украинских воинов в районе Павлополя, используя при этом ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и вооружение боевой машины пехоты.

Окрестности Авдеевки противник дважды обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Березовой оккупанты провоцировали гранатометами и крупнокалиберными пулеметами.

Вблизи Марьинки в утреннее и вечернее время враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов. В вечернее время заметна огневая активность противника наблюдалась в районе Водяного. Здесь они применили минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 2 обстрелы из минометов, которые по минским соглашениям не должны находиться на линии боевого соприкосновения. По украинским защитникам неподалеку населенных пунктов Орехово и Луганское противник вел огонь из минометов калибра 120 мм.

По данным разведки, уже утром 26 мая военные ВСУ ранили четырех противников. "С начала текущих суток активности не проявляли. Потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе.

Напомним, что вчера Миссия организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая недавно попала под обстрел на Донбассе, сообщили, что с 4 по 17 мая были ранены девять мирных жителей. С начала 2020 года количество жертв составляет возросло до 44 человек.