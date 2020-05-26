Российская компания "Рот Фронт" будет судиться с украинской Roshen, которая принадлежит экс-президенту страны Петру Порошенко, из-за этикетки конфет "Ромашка". В частности, "Рот Фронт" хочет запретить Roshen использовать изображение что бы не запутать потребителей.

Это следует из электронных материалов суда ЕС.

Российская компания уже подавала подобный иск в 2017 году и выиграла суд, однако в 2018 году решение было аннулировано. Сейчас "Рот Фронт" попросил суд отменить решение об отклонении своего возражения и получил положительный ответ.

В материалах дела сказано, что спор между российскими и украинскими кондитерами начался еще в 2017 году, когда "Рот Фронт" подала оппозицию против европейской заявки кондитерской корпорации Roshen, поданной в 2016 году, указав, что такая заявка вызовет путаницу у потребителей относительно производителя товара.

24 июля 2018 года отдел оппозиции удовлетворил указанное возражение и отклонил заявку.

24 сентября 2018 года кондитерская корпорация Roshen, не согласившись с таким решением, обжаловала отказ в регистрации своей заявки.

В ноябре 2018 года решение отдела оппозиции было аннулировано, а возражение компании Рот Фронт – отклонено с указанием того, что внешнее сходство двух противопоставленных знаков не высоко, что исключает путаницу потребителей.

Слева "Ромашки" Roshen, справа - "Рот фронта". Фото с сайта суда ЕС

В решении от 13 мая 2020 года суд постановил взыскать судебные издержки компании Рот-Фронт с Бюро интеллектуальной собственности ЕС, корпорация Roshen свои судебные расходы оплачивает самостоятельно.

Напомним, в конце марта в Roshen сообщили, что уровень продаж упал на 10% из-за карантинных мероприятий. Также мы сообщали, что активы киевской фабрики в 2019 году выросли на 41%.