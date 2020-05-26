В России разбился военный вертолет Ми-8, упав с высоты 20 метров. Погибли все четыре человека на борту.

Об этом утром 26 мая со ссылкой на власти Чукотки пишет ТАСС.

Происшествие произошло в аэропорту Угольные Копи, расположенном в Анадырском районе Чукотки. После столкновения с землей, воздушное судно загорелось.

На борту находились четыре человека - в результате крушения они погибли.

Сообщается, что трагедия произошла во время учебного полета без боекомплекта в 20 км от города Клин. Причиной ЧП могла стать техническая неисправность.

Напомним, что всего 19 мая подобная трагедия произошла под Москвой. Тогда тоже рухнул военно-транспортный вертолет Ми-8, весь экипаж погиб. А 7 февраля под Казанью на частном вертолете разбился депутат российской Госдумы от "Единой России" Айрат Хайруллин.