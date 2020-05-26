За последние сутки от коронавируса типа COVID-19 в Бразилии умерли 807 человек. Это превышает показатели США, где за сутки умерли 620 человек.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на данные минздравов обоих стран.

По общему же числу выявленных случаев COVID-19 Бразилия находится на втором месте (более 374 тысяч заражений), уступая США (более 1,6 миллиона случаев).

Данные: worldometers.info

Общее количество умерших в США превышает 100 тысяч человек, в Бразилии более 23 тысяч жертв. Во всем мире коронавирусом заразились около 5,5 млн человек. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли по меньшей мере 345 тысяч пациентов. С начала пандемии выздоровели более 2 млн человек.

Напомним, что состоянием на 25 мая в Украине подтверждено 21 245 случаев COVID-19, 7234 человек - выздоровели, 623 - умерли.За позавчера общее количество зараженных увеличилось на 259. Ознакомиться с коронавирусной картой Украины можно здесь.