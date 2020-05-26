Во время карантина, вызванного пандемией коронавируса, украинцы больше поправлялись на карантине, нежели худели. Всего вес набрали 38% граждан, а похудели - всего 6,5%.

Об этом говорится в исследовании Active Group.

В частности, отвечая на вопрос "Как изменился ваша вес за время карантина?", 35,3% украинцев сказали, что немного набрали, а 2,7% — существенно набрали вес. 40,3% респондентов отметили, что их вес не изменился. 5% респондентов немного похудели, а 1,5% — сильно похудели. Не следят за своим весом 15,2% опрошенных.

Интересно, что набрали вес в общем 38% опрошенных (по их словам). А в контексте негативных изменений лишний вес был упомянуто в 31% ответов. Поэтому около 7% украинцев набрали вес, но не считают это изменение негативом.

Детализируя изменения веса в килограммах (среди тех, кто заметил такие изменения), социологи выяснили, что наиболее типичным является "толстение" на 3 кг (28,1%) и на 2 кг (22,3%). Еще 15,6% набрали 5 кг, 10,7% — 1 кг, 8% — 4 кг. 5,8% респондентов сказали, что за карантин их вес увеличился на 10 кг. Среди тех, у кого вес уменьшился, наиболее типичным результатом является 2 кг.

Данные: Active Group

Исследование проводилось компанией Active Group с 10 по 12 мая 2020 методом CATI (телефонные интервью с четко структурированной анкетой с помощью интеллектуальных систем) по всей Украине, за исключением оккупированных регионов. Всего опрошено 1523 респондента. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону Украины и типу населенного пункта (город / село). Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,6%.

Ранее сообщалось, что во время карантина 30% украинцев влезли в долги. Также мы писали, как граждане нашей страны экономят во время карантина. 82% украинцев покупают меньше продуктов, а 77% не оплатят коммуналку.