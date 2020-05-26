В ночь на вторник, 26 мая, Печерский районный суд Киева продлил до 24 июля меру пресечения в виде содержания под стражей по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета детскому хирургу Юлии Кузьменко. Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокурора.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Ранее сообщалось, что адвокат детского кардиохирурга Юлии Кузьменко, которую полиция подозревают в исполнении убийства Шеремета, Тарас Беспалый заявил об отводе судьи и попросил назначить другого судью для рассмотрения ходатайства группы прокуроров о продлении срока содержания под стражей для Кузьменко. Судья, в свою очередь, после оглашения заявления об отводе, объявил перерыв в судебном заседании на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что суд оставил под стражей до 23 июля Андрея Антоненко. Другой подозреваемой - Яне Дугарь, находившейся под ночным домашним арестом, назначен залог в размере 168 тысяч гривен.

Досудебное следствие в отношении подозреваемых Антоненко, Кузьменко и Дугарь было завершено 22 мая. А 25 мая под Офисом президента протестующие требовали отпустить их на волю.