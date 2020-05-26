В понедельник около 18 часов произошел пожар в одном из корпусов Александровской клинической больницы Киева, куда поступают коронавирусные больные. Специалисты нашли признаки умышленного поджога.

О происшествии рассказала в Facebook главный врач клиники Людмила Антоненко.

По ее словам, задымление распространилось по всему этажу. Однако администрация больницы и сотрудники быстро сориентировались, провели эвакуацию пациентов из отделения реанимации для хирургических больных в другой корпус и вызвали противопожарную службу.

Пожарные быстро приехали на вызов, локализовали очаг и ликвидировали пожар.

Первоначально причиной возгорания называли короткое замыкание проводки, однако эта версия не подтвердилась. Специалисты определили, что это был умышленный поджог.

К счастью, от огня никто не пострадал.

В ближайшее время Антоненко пообещала привести все в порядок и отремонтировать. Также она выразила надежду, что поджигателя найдут.

Как писала "Страна", в начале апреля в полицию поступило сообщение о минировании 10-го корпуса Александровской больницы.

Из-за этого пришлось эвакуировать больных.