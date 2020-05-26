Китайские ученые впервые в мире выделили живой коронавирус SARS-CoV-2 из фекалий пациентов. Это говорит о том, что заразиться им можно фекально-оральным или фекально-аэрозольным путем, вдыхая частицы отходов жизнедеятельности инфицированных людей.

Выводы исследователей опубликована в журнале Emerging Infectious Diseases.

Специалисты изучили случай COVID-19 у 78-летнего пациента в Ухане. 17 января 2020 года он был госпитализирован с лихорадкой, кашлем и плохими результатами компьютерной томографии грудной клетки. 22 января мужчину поместили на ИВЛ, а 20 февраля он умер. Анализ собранных с 27 января по 7 февраля образцов кала на полимеразную цепную реакцию с обратной транскрипцией показали, что в них есть вирус.

При этом в фекалиях содержалось больше вирусной РНК, чем в респираторных мазках. В образцах были выявлены сферические вирусные частицы с остроконечными белками-"шипами".

Ученые также смогли выделить живой вирус из двух образцов фекалий, взятых у других пациентов. По словам специалистов, это доказывает, что вирус в кале - довольно распространенное проявление COVID-19.

Другие коронавирусы могут передаваться через кал. Именно так, скорее всего, в 2003 году подхватили вирус SARS-CoV сотни обитателей жилого комплекса Amoy Gardens в Гонконге. Тогда восходящий поток теплого воздуха из ванных комнат загрязнил несколько квартир и был разнесен ветром в соседние здания.

Такой путь передачи опасен в основном для больниц, как отметили авторы исследования.

Ранее в России заявляли, что коронавирус может передаваться половым путем.

Также уже установлено, что новым вирусом могут заражаться кошки и собаки.