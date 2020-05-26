В Швеции начался экономический кризис, несмотря на отказ вводить карантин в связи с пандемией коронавируса. А именно от кризиса страна и пыталась спастись такими мерами.

Об этом сообщает Bloomberg.

Так, без учета сезонных изменений, уровень безработицы в стране подскочил до уровня 8,2%, что гораздо выше прогнозов экспертов. Отмечается, что, если спрос на товары и услуги не возрастет, безработица может подняться до 17%.

Кроме того, сейчас правительство Швеции рассматривает законопроект, который упростит процесс увольнения сотрудников работодателями. Против документа уже выступили оппозиция и профсоюз, а некоторые политические партии грозятся вынести вотум недоверия Кабмину, если закон все же будет принят.

Как известно, сейчас в Швеции известно о 34 тысячах больных коронавирусом при четырех тысячах умерших от осложнений болезни. Для сравнения, в соседних странах уровень заболеваемости значительно ниже: в Норвегии инфицировано около восьми тысяч человек, в Дании 11 тысяч, а в Финляндии менее семи тысяч граждан.

Напомним, за неделю с 13 по 19 мая отказавшаяся от жестких ограничений Швеция опередила все остальные страны Европы и вышла на первое место по числу новых смертей из-за коронавирусной инфекции. За этот период средний показатель количества летальных исходов на миллион населения у Швеции достиг 6,25. К примеру, для сравнения, в Великобритании он составляет 5,7, в Испании - 2,6, в Италии - 2,9, во Франции - 3,4.

Как сообщала "Страна", после планов Германии и Франции создать фонд в 500 млрд евро для спасения Евросоюза от коронавирусного кризиса, Австрия, Нидерланды, Швеция и Дания предложили свое видение на решение экономических проблем ЕС. Эти государства выступили против субсидирования пострадавших стран, предложив давать деньги взаймы.