Государственное бюро расследований открыло уголовное дело в связи с обнародованными "пленками Байдена и Порошенко".

Об этом свидетельствует опубликованное Украинской правдой извлечение из Единого реестра досудебных расследований.

Согласно документу, предметом расследование является "незаконное использование технических средств при прослушивании разговора Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом", которое "могло причинить вред государственным интересам".

Напомним, ранее близкие к деомократам американские СМИ предупредили украинские власти, что их активная позиция по расследованию против Порошенко по его разговорам с Байденом может иметь тяжелые последствия для стратегических отношений США и Украины.

Ранее "Страна" приводила все версии насчет того, кто мог слить скандальные пленки впоследствии обнародовавшему их нардепу Андрею Деркачу.