Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что его зрение испортилось после коронавируса, которым политик переболел накануне.

Об этом сообщает Mirror.

Премьер в ходе брифинга заявил, что "очень и очень вероятно, что зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом", отметив, что ему приходиться пользовать аксессуаром впервые за многие годы, хотя еще его регулярно видели в очках с 2016 по 2018 годы.

Издание полагает, что невинная фраза об ухудшении зрения может быть попыткой негласно поддержать своего заместителя Доминика Каммингса, который 12 апреля, на 15 день после заражения коронавирусом, покину свой дом и проехал около 50 километров, чтобы, по его словам, проверить зрение у врача. Однако именно в этот день у его супруги был день рождения.

К заявлению Джонсона отнеслись внимательно, так как ранее правительство страны несколько месяцев отказывалось причислять потерю вкуса и обоняния к симптомам коронавируса и с тех пор тщательно проверяют каждое новое проявление болезни.

Из перечня симптомов, указанных Всемирной организацией здравоохранения, из влияния на глаза указан только отек глаз и конъюнктивит, в то время, как Национальная служба здоровья Англии в таким же списке указывает только лихорадку с ее вытекающими симптомами, кашель и, с недавних пор, потерю обоняния.

Напомним, 27 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что тест на Covid-19, который он сдал, подтвердил заражение коронавирусной инфекцией. После этого политика госпитализировали, он провел несколько дней под кислородной маской и успешно выписался. После реабилитации Джонсон вновь приступил к исполнению обязанностей.

Как сообщала "Страна", премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в середине апреля выписавшийся из больницы после инфицирования коронавирусом, заявил, что у врачей была стратегия действий на случай его смерти: "Это был тяжелый момент, я не буду его отрицать. У них (медиков - Ред.) была стратегия действий со сценарием "смерти по сталинскому типу". Я не был в прекрасной форме и знал, что были планы на случай непредвиденных обстоятельств", - сказал Джонсон.