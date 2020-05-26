Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует тендер на закупку 71 тысячи защитных костюмов для медиков. НАБУ подозревает правительство в обходе своих собственных правил закупок в секторе здравоохранения.

Об этом пишет Reuters.

В НАБУ заявили, что открыли предварительное расследование возможного злоупотребления служебным положением после того, как один из народных депутатов выразил обеспокоенность непрозрачностью закупок. В НАБУ не раскрыли никаких подробностей, мотивировав это тем, что разглашение информации может повредить расследованию.

Арсен Жумадилов - глава Государственного департамента медицинских закупок Украины, созданного в 2018 году для борьбы с коррупцией при заключении контрактов в секторе здравоохранения, - обвинил правительство в нарушении процедур закупки. Он сказал, что после начала тендерных процедур костюмы привезли поздно и по завышенной цене.

"Эта практика контрпродуктивна и незаконна", - заявил Жумадилов.

Между тем в Минздраве отрицают эти обвинения.

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