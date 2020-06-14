Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника обнаружили в зоне отчуждения ЧАЭС муравейник, обитателям которого каким-то образом удалось выжить во время затяжных апрельских пожаров.

О находке они написали в соцсети Facebook.

Как отметили работники заповедника, спастись во время лесных пожаров проще тем существам, которые летают, бегают или прыгают. Даже у тех, кто ползает, есть шанс выжить. А вот тех, кто по разным причинам не может быстро убежать далеко, ждет неотвратимая гибель.

Последнее утверждение касается муравьев, которые умеют довольно быстро передвигаться, но прочно привязаны к родному муравейнику.

По одному из жилищ муравьев основательно прошелся интенсивный низовой пожар. Огнем была разрушена часть гнездовой камеры. Однако муравьи выжили и сейчас отстраивают свой дом.

Ранее "Страна" показывала фото пострадавших от пожара участков зоны отчуждения.

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