Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отчитался о заболеваемости коронавирусом по областям и о проделанной МОЗ работой.

Об этом он заявил на брифинге, передает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"В Украине за минувшие сутки зафиксировано 259 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 16 у детей и 43 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 77 человек. Количество тех, кто выздоровел за сутки, - 126, умерли 6 человек. За последние сутки проведено 6270 тестов методом ПЦР", - заявил он.

Также глава ведомства отметил, что больше всего заражений за последние сутки произошло в Черновицкой области (45), Львовской области (27) и в Киеве (29).

По его словам, подать заявку на должность главы Национальной службы здоровья можно будет до 18:00 27 мая, так как срок получения документов продлили с целью поиска более подходящего кандидата.

Что касается врачей-интернов, на следующем заседании Кабмина будет определен порядок выплаты средств студентам, которые первый год проходят интернатуру. Всего для них подготовили 99 миллионов гривен. Для студентов-интернов второго и третьего года зарплаты определяются в соответствии с коллекливным договором.

Также Минздрав отчитался о том, что передал больницам около 8 миллиардов гривен на закупку препаратов, которая начнется уже на этой неделе.

Помимо прочего, Степанов ответил на волнующий всех вопрос о разрешении на проведение массовых и развлекательных мероприятий. Так, ранее 22 июня этот вопрос не рассматривается. Касательно дальнейшего ослабления карантина, МОЗ будет действовать в соответствии с определенными критериями, которые одинаковы для всех регионов.

Напомним, со вторника, 26 мая, карантин в Киевской области будет смягчен. Власти разрешат работу городского, междугородного и внутриобластного транспорта, откроют детсады и отели.

Как сообщала "Страна", украинцам рассказали, почему придерживаться рекомендаций Минздрава следует даже после ослабления карантина.