Печерский районный суд Киева 25 мая оставил под стражей до 23 июля подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.

Другой подозреваемой - Яне Дугарь, находившейся под ночным домашним арестом, назначен залог в размере 168 тысяч гривен.

Трансляцию судебного заседания вел YouTube-канал "Судебная власть Украины".

Судья продлил Антоненко арест и отказал в выдаче его на поруки нескольким желающим, удовлетворив ходатайство прокурора.

Что касается Дугарь, то она была под ночным домашним арестом, но максимальный его срок - полгода. Поэтому прокуратура вышла с ходатайством о новой мере пресечения.

Ее суд и опередил в виде сравнительно небольшого залога, а также ношения электронного браслета и пребывания в районе нахождения ее воинской части.

На Дугарь в случае уплаты залога и выхода на свободу возложены обязанности являться к прокурору, следователю и судье по каждому требованию, воздерживаться от общения со свидетелями, не покидать город проживания без разрешения детектива, прокурора или суда, сообщать правоохранителям об изменении места жительства.

Также она обязана сдать паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в страну. Кроме того, Дугарь предписали носить электронный браслет.

Как писала "Страна", 22 мая полиция завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых Антоненко, Кузьменко и Дугарь.

А 25 мая под Офисом президента протестующие требовали отпустить на волю подозреваемых в убийстве Шеремета.