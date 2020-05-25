Американские студии Disney и Pixar впервые в своей истории выпустили девятиминутный мультфильм с главным героем - геем. Картина называется Out.

Об этом пишет The New York Times.

Мультфильм вышел на стриминг-сервисе Disney+ 22 мая.

Главный герой Грег хочет переехать в другой город со своим партнером, но никак не может решиться на то, чтобы рассказать семье о своей сексуальной ориентации.

Режиссером анимационной ленты стал Стивен Клэй Хантер, который ранее работал над мультфильмами В поисках Немо и ВАЛЛ-И.

Отметим, что ранее в мультфильмах уже появлялся ЛГБТ-персонаж. Так, в мультфильме Вперед! есть девушка-полицейский, которая состоит в однополых отношениях.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Японии выпустили новую версию мультфильма про Чебурашку и крокодила Гену в 3D.

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