Украинцам рассказали, почему придерживаться рекомендаций Минздрава следует даже после ослабления карантина.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.

"Соблюдать правила безопасности в условиях пандемии COVID-19 следует независимо от того, действует карантин или нет. Соблюдение физической дистанции и самоизоляция - это те, меры, которые должны применяться не только во время карантина, а и тогда, когда это фактически необходимо. Поэтому следует понимать чем карантин отличается от самоизоляции и физического дистанцирования", - указано в сообщении.

Так, карантин - это ограничение деятельности или физическая изоляция людей, которые не имеют признаков заболевания. Цель карантина - предотвратить распространение заболевания на ранних этапах.

В свою очередь, самоизоляция означает ограничение контактов уже больных с симптомами COVID-19 для предупреждения дальнейшего распространения болезни.

Физическое дистанцирование предполагает соблюдение безопасной дистанции с окружающими. ВОЗ рекомендует находиться от окружающих на расстоянии не менее метра. Это правило должно соблюдаться каждым, независимо от наличия или отсутствия признаков заболевания или контактов с больными COVID-19.

Также в Минздраве рекомендуют не забывать о таких мерах до конца пандемии коронавируса:

- Держитесь на расстоянии не менее метра от окружающих. Во время кашля, чихания или разговора, из носа или рта человека выделяются мелкие капли, которые могут содержать вирус. Находясь слишком близко, вы можете вдохнуть эти капли и заразиться, если человек болен COVID-19.

- Приобретенные овощи и фрукты следует мыть так же, как и всегда.

- Перед прикосновением к корзинам или коляскам, обрабатывайте их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%. По возвращении из магазина, а также после разбора принесенных покупок тщательно мойте руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд.

- Избегайте мест большого скопления людей. Не трогайте глаза, нос и рот немытыми руками. Грязными руками мы можем перенести вирус на слизистые оболочки глаз, носа или рта.

- Во время кашля или чихания прикрывайте рот или нос изгибом локтя или салфеткой. Использованную салфетку следует выбросить и вымыть руки. Соблюдая правила респираторной гигиены, вы можете защитить окружающих от ОРВИ, гриппа и COVID-19.

- Самоизолируйтесь до выздоровления, даже если у вас легкие симптомы ОРВИ. Попросите кого-нибудь доставлять вам продукты к двери квартиры. Если вам необходимо выйти из дома, надевайте маску.

- Если у вас повысилась температура, кашель и затрудненное дыхание, позвоните семейному врачу. Обращение к врачу по телефону позволит ему при необходимости оперативно направить вас в специализированное лечебное учреждение.

Напомним, в киевском метрополитене нанесли разметку для соблюдения пассажирами дистанции в 1,5 метра. Данные меры были предприняты в рамках возобновления работы подземки с 25 мая.

Как сообщала "Страна", Верховная Рада по-прежнему работает в карантинном режиме из-за пандемии коронавируса. Депутаты заседают в сессионном зале в защитных масках, столовая парламента закрыта, а журналисты дежурят на улице. Иногда нардепы удивляют своей неосознанностью о мерах против коронавируса.