Истец обжаловал увольнение его с работы в связи с сокращением штата согласно п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗоТ, а также просил восстановить его на работе и взыскать средний заработок за время вынужденного прогула.

Местный и апелляционный суды исковые требования удовлетворили, информирует Юрлига.

Коллегия судей Гражданского суда ВС с таким выводом согласилась, указав следующее.

Согласно ч. 2 ст. 40 КЗоТ увольнение на основаниях, указанных в пунктах 1, 2 и 6 этой статьи, допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.

В соответствии со ст. 49-2 КЗоТ о предстоящем высвобождении работники персонально предупреждаются не позднее чем за два месяца. Одновременно с предупреждением об увольнении в связи с изменениями в организации производства и труда собственник или уполномоченный им орган предлагает работнику другую работу на том же предприятии, в учреждении, организации.

Владелец считается надлежащим образом выполнил требования относительно трудоустройства работника, если предложил ему имеющуюся на предприятии работу, то есть вакантную должность или работу по соответствующей профессии или специальности или иную вакантную работу, которую работник может выполнять с учетом его образования, квалификации, опыта и т. п..

При этом работодатель обязан предложить все вакансии, соответствующие указанным требованиям, которые существуют на этом предприятии, независимо от того, в каком структурном подразделении работник, который увольняется, работал.

Суды установили, что истцу не были предложены все имеющиеся на предприятии вакансии, включая 15 обособленных подразделений предприятия.

Также ВС отметил, что истец является членом профсоюза, однако ответчик не обращался к нему с письменным представлением о даче согласия на увольнение, как того требует ст. 43 КЗоТ.

Соответствующее постановление по делу № 487/2191/17 ВС принял 06.05.2020.

Ранее Верховный суд позволил подтверждать любыми документами гонорар адвокату.

Также мы писали, что Верховный суд решил, что за обжалование админпостановлений нужно платить сбор.