В Харьковской городском совете проходят обыски по делу о едином электронном билете - СМИ
В Харьковском горсовете вечером в понедельник, 25 мая, проходят обыски в кабинетах заместителя городского головы Евгения Водовозова и директора департамента инфраструктуры Сергея Дульфана.
Об этом сообщил информированный источник агентству "Интерфакс-Украина".
"Проходят обыски у Дульфана и Водовозова", - сказал источник.
Вместе с тем он не уточнил, кто из силовиков проводит обыски и в связи с чем.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что обыски в горсовете проходят в рамках уголовного производства, связанного с введением в городском общественном электротранспорте единого электронного билета E-ticket.
Как сообщала "Страна", НАБУ пришло с обысками к члену правления "Укрзализныци" из-за хищений на строительстве экспресса в "Борисполь".
Также мы писали, что 8 мая в мэрии Харькова проходили обыски по делу о присвоении бюджетных денег.