В Харьковском горсовете вечером в понедельник, 25 мая, проходят обыски в кабинетах заместителя городского головы Евгения Водовозова и директора департамента инфраструктуры Сергея Дульфана.

Об этом сообщил информированный источник агентству "Интерфакс-Украина".

"Проходят обыски у Дульфана и Водовозова", - сказал источник.

Вместе с тем он не уточнил, кто из силовиков проводит обыски и в связи с чем.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что обыски в горсовете проходят в рамках уголовного производства, связанного с введением в городском общественном электротранспорте единого электронного билета E-ticket.

Как сообщала "Страна", НАБУ пришло с обысками к члену правления "Укрзализныци" из-за хищений на строительстве экспресса в "Борисполь".

Также мы писали, что 8 мая в мэрии Харькова проходили обыски по делу о присвоении бюджетных денег.