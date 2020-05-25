В Минздраве рассказали, какие обязательные правила вступили в силу после открытия метро в украинских городах.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения на официальной странице в Facebook.

"В Киеве, Харькове и Днепре возобновлена работа метрополитена. Однако в стране продолжают действовать карантинные мероприятия, которые касаются также и пассажиров метро. Обязательными остаются использования защитных масок и соблюдение социальной дистанции", - указано в сообщении.

Также врачи порекомендовали придерживаться правил, чтобы сохранить собственное здоровье и здоровье окружающих.

К пассажиром всего три требования:

вход только в масках;

стараться не использовать подземку без резкой необходимости и отказаться от затеи в случае появления симптомов респираторных болезней;

придерживаться советов работников метро;

Так, двери на вход и выход в метро будут открыты, чтобы гражданам не приходилось дотрагиваться до них руками. Контролировать исполнение правил будет полиция и охрана, а при выраженных симптомах коронавируса или болезненном внешнем виде пассажирам будут делать температурный скрининг перед входом на станции.

Также руководство сокращает интервал между прибытием поездов, чтобы минимизировать возможность появления толпы и открывает как можно больше турникетов, на которых оплатить поездку можно бесконтактно. Рекомендуется оставлять открытыми окна, кроме случаев плохой погоды на открытых участках.

Для сотрудников правил намного больше. В частности: проходить температурный скрининг перед началом каждого рабочего дня; не контактировать с пассажирами; минимизировать число сотрудников в местах скопления пассажиров; дезинфекция вагонов после каждого рейса; предотвращение очередей; обязательное нанесение маркировки о безопасной дистанции между пассажирами; иметь пятидневный запас средств индивидуальной защиты; наличие в санузлах жидкого мыла и бумажных салфеток;

Не менее важным считается изучение правил мытья рук; дезинфекция станций каждые 4 часа и незамедлительная уборка биологических веществ; при каждой возможности дезинфицировать контактные поверхности; регулярное проветривание помещений; контейнеры для использованных средств индивидуальной защиты; минимизировать собрания сотрудников в закрытых помещениях; отстранение от работы сотрудников, которые входят в группу риска заражения коронавирусом; исполнение правил безопасного кашля; исключение контактов с людьми, у которых есть симптомы заболевания; запрет на работу в случае появления симптомов коронавируса.

Напомним, в Киеве и Харькове открывают метрополитен. Подземка будет работать без пропусков и ограничений на вход. Основных изменений режима после карантина два. Первое - все должны быть в масках. Второе - останавливается торговля жетонами.

Как сообщала "Страна", Кабинет министров ранее разрешил открывать подземку. Но вчера Минздрав опубликовал список городов, которые не могут ослаблять карантин. В стоп-лист попал и Киев вместе с областью. А также Днепр.