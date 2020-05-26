Конец карантина: метро заработало

Вчера в Украине закончился принудительный карантин. Точнее, в большей части страны он закончился еще в пятницу, когда начало действовать разрешение на работу наземного общественного транспорта, но в трех самых больших городах – Киеве, Харькове и Днепре, – где проживает пятая часть населения Украины, завершение принудительного карантина произошло именно вчера – с того момента, как в них запустили метро.

Удивительно, но ажиотажа (как было при запуске подземки в Лондоне) это не вызвало. Значительную часть вчерашнего дня вагоны метро ходили полупустыми, позволяя пассажирам соблюдать рекомендованную социальную дистанцию.

Возможно, это объясняется тем, что вчера еще не все знали о заработавшем метро, но нельзя исключать и того, что за два с половиной месяца карантина у украинцев действительно выработалась повышенная ответственность в отношении мер безопасности, среди которых – отказ от поездок без действительной необходимости.

Наконец, следует отметить, что, несмотря на полноценную работу общественного транспорта, экономическая активность не восстановилась в полной мере. Да и не восстановится еще достаточно долго, поскольку существенной части населения еще только предстоит "зализывание ран", нанесенных карантином. Кроме того, сама карантинная психология в ближайшее время заставит украинцев быть более бережливыми, тем более что все понимают: полноценный карантин может быть восстановлен в любой момент.

И, наконец, еще не устранен последний фактор, влияющий на экономическую активность, – запрет на работу пригородных электричек. Почему их оставили "на десерт", понять можно: столпотворения в электричках сравнимы только с небольшими промежутками часа пик в метро. Да и "Укрзализныця" терпит на них, пожалуй, самые существенные убытки.

Однако полноценной экономическая жизнь крупных городов без жителей пригородов не будет. И в ближайшие недели вопрос электричек все равно решать придется.

Станет ли Кагарлык новой Врадиевкой?

Главный скандал вчерашнего дня – не политический, но имеющий все шансы стать политическим. Речь идет об инциденте в Кагарлыке Киевской области, где в местном отделении Нацполиции пытали мужчину и девушку, а последнюю еще и насиловали.

Новости оттуда во многом напомнили новости из печально известной Врадиевки семилетней давности – с той разницей, что благодаря карантину массовых протестов в городе нет. Однако это не значит, что кагарлыкский инцидент не может быть использован в политических целях.

В 2013-м раскрутка преступлений врадиевской милиции использовалась для того, чтобы дискредитировать тогдашнего министра внутренних дел Виталия Захарченко, который метил на пост главы Администрации президента. Нынешний министр Арсен Аваков ни на какие должности не метит – он собственную должность превратил во второй по влиянию пост в государстве. Однако именно по этой причине он многим и мешает.

Собственно, по тому, как активно будет раскручиваться кагарлыкская тема, и можно будет понять, насколько серьезно на данный момент желание каких-либо сил убрать Авакова из власти. В первую очередь, это касается желания самого Зеленского, без которого с министром никто ничего сделать не может.

Слухи о том, что у Зеленского хотели бы поменять Авакова на своего человека ходят очень давно. Но в данном случае пока выглядит маловероятным, что министра начнут сбивать из-за дикого случая в Кагарлыке. Тут было обеспечено быстрое реагирование на кагарлыкский инцидент: местное отделение Нацполиции расформировано, виновные задержаны, и уже ведется следствие. В конце концов это куда меньший зашквар, чем, допустим, рюкзаки сына Авакова, бойня в Княжичах и многие другие залеты подчиненных министра.

Но если будет желание, то эту жуткую историю, безусловно, попытаются качнуть политически.

Гибель нардепа: когда следствие назовет причину?

Вчера в больнице "Феофания" состоялось прощание с народным депутатом от группы "Довира" Валерием Давиденко. Его смерть стала главным информационным событием прошедших выходных, оставив множество вопросов, на которые до сих пор нет ответов.

Основной версией гибели Давиденко до сих пор считается самоубийство – по крайней мере, внешне все выглядит именно так. Однако после всех публикаций, вышедших после трагедии, так и не всплыло ни одной причины, которая могла спровоцировать нардепа на этот шаг. Поэтому, несмотря на внешние признаки, исключать другие версии не приходится.

При этом, хотя речь и идет о народном депутате, политический след в гибели Давиденко вряд ли найдется. Группа "Довира" – это клуб бизнесменов, собранный для того, чтобы обменивать лояльность к власти на экономические дивиденды; причем этот бизнес ведется неплохо: на сегодняшний день именно "Довира" является опорой власти при большинстве голосований, и срывов в этом сотрудничестве не было.

Остается бизнес, однако и тут пока не всплыло ничего, что указывало бы на проблемы с властью, партнерами либо конкурентами. Как не всплыло ничего и о личной жизни депутата, проблемы в которой могли привести к самоубийству.

По итогу, никаких ответов на вопросы нет. Их предстоит дать Нацполиции, и по тому, как быстро она это сделает, станет ясно – действительно ли в этом деле нет политического следа.

Люстрация вспять: почему власть не отменяет скандальный закон?

Николаевский окружной админсуд вчера признал полностью законными требования уволенного в 2014 году по люстрации заместителя прокурора Херсонской области. Согласно решению суда, ему обязаны выплатить почти 3 млн гривен неполученной из-за незаконного увольнения зарплаты, да еще и восстановить в должности.

Можно не сомневаться в том, что вал таких решений будет нарастать. Уже и Венецианская комиссия, и Европейский суд по правам человека признали проведенную в Украине люстрацию незаконной со всеми соответствующими последствиями, но украинская власть даже через год после смены президента не готова принять решение об отмене неконституционного закона.

И можно было понять режим Порошенко, который законом о люстрации преследовал сразу две цели: во-первых, отстранить от власти политических конкурентов, во-вторых, заработать на люстрационных комиссиях, выдающих индульгенции от увольнения. Это не говоря уже об обычных поборах за назначения при большом количестве открывшихся вакансий.

Но зачем этот закон Зеленскому и его команде? Почему даже реформированный министром Малюськой Минюст не хочет отказаться от закона, который ничего, кроме головной боли, уже не дает? Поскольку заработать на люстрации уже нельзя, остается предположить, что и нынешняя власть боится возвращения на прежние места чиновников и политиков времен Януковича. Хотя сложно понять, почему Малюська так боится Лавриновича…

"Скандал Байден-Украина" разгорается

Несмотря на все попытки продемократических СМИ Соединенных Штатов погасить скандал, связанный с публикацией в Украине записей разговоров между Джо Байденом и Петром Порошенко, он все-таки разгорается.

Это очевидно из того, что ведущие американские СМИ не смогли проигнорировать украинскую тему и потому вынуждены выступать с публикациями, наполненными одновременно заверениями в невиновности Байдена и угрозами в адрес верхушки украинской власти.

Именно такой оказалась редакционная статья всемирно известной газеты The Washington Post под названием "Нет, скандала Байден-Украина не будет". Редакция откровенно выступила в роли адвоката бывшего вице-президента и нынешнего почти кандидата в президенты от Демократической партии, параллельно обвинив украинского нардепа Деркача в работе на некую российскую шпионскую службу и предупредив Зеленского, что в случае раскрутки "байденовского" скандала он поставит под угрозу "долгосрочные отношения между Украиной и США".

Правда, сложно сказать, что именно имеет в виду The Washington Post под "долгосрочными отношениями". Если речь идет о том, что мы услышали в "записях Деркача", то было бы здорово, если бы такие отношения не только поставили под угрозу, но и вообще разрушили. Потому что эти беседы сравнимы в лучшем случае с беседами генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева с первым секретарем ЦК КПУ Ивашко. А ведь Байден был даже не генеральным секретарем американского ЦК, а только его заместителем. Ради такого точно не стоило 29 лет назад получать независимость…

Если же говорить серьезно, то уже вряд ли что-то помешает команде Трампа раскрутить "скандал Байден-Украина", который вашингтонская газета усиленно пытается погасить. В Украине всегда найдется достаточно добровольных помощников, желающих заполучить союзников в Штатах и заодно насолить своим политическим конкурентам.

Во многом именно от результата американских выборов зависит, каким будет окружение президента Зеленского через год. А за место в этом окружении многие хотят побороться.