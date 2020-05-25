В Ивано-Франковском областном онкологическом центре семь медицинских работников заразились коронавирусной инфекцией. Всего в регионе Covid-19 диагностировали у 339 медиков.

Об этом сообщил глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив во время онлайн-брифинга, в понедельник, 25 мая.

"На сегодняшний день в Прикарпатском онкоцентре 11 больных медицинских работников, и них семь положительных. Из этих семи: два врача, три медицинских сестры и одна санитарка. В областном фтизиопульмонологическом центре лечатся три медсестры. Их состояние средней тяжести", - сказал Федорив.

По словам главы ОГА, всего в регионе коронавирус диагностировали у 339 медработников. Наибольшее количество больных среди жителей областного центра.

Также он добавил, что в области каждые сутки проводится более 200 исследований методом полимеразной цепной реакции. Сейчас область ожидает тест-системы, выявляющие антитела в организме.

Глава ОГА сообщил, что по состоянию на 25 мая в Ивано-Франковской области 1 281 человек заболел, 74 умерли и 637 выздоровели с начала пандемии. За прошедшие выходные в области выявлено еще 13 новых случаев заболевания.

Федорив о больных медработниках в Прикарпатском онкоцентре с 8:40

Ранее мы публиковали карту распространения коронавируса по областям Украины на 25 мая. За последние сутки общее количество зараженных увеличилось на 259.

Также сообщали, что село Ворочево Перечинского района Закарпатской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. Болезнь там подтвердили у 28 жителей.