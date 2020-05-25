С 1 июня в высших учебных учреждениях Украины разрешат проводить экзаменационные сессии при условии соблюдения всех противоэпидемических мер и в группах не более 10 человек.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

"Что касается проведения экзаменационных сессий. Да, с 1 июня это возможно в учреждениях высшего образования при условии соблюдения всех противоэпидемических мер, а также в группах не более 10 лиц. Но все это зависит от каждой отдельной административной территории, потому что перед тем, как произойдет ослабление карантинных мероприятий, должно быть принято решение областной комиссией ТЭБ и ЧС (комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций – Ред.)", - пояснила глава МОН.

Мандзий добавила: если показатели в области позволят ослаблять карантинные мероприятия, это будет означать, что с 1 июня в вузах можно будет продолжить образовательный процесс, в частности, сдачу сессии.

"А также учреждения высшего образования по большей части готовы к проведению экзаменационной сессии дистанционно", - отметила чиновница.

Смотрите фрагмент о вузах с 2:06

Ранее "Страна" писала, что с сентября в украинских школах начнут больше использовать технологии дистанционного обучения.

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