С ангиной можно успешно бороться без антибиотиков, предоставив иммунитету возможность самостоятельно преодолеть болезнь.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Ангина в теплое время года - довольно распространенное явление. Большинство случаев ангины вызывают вирусы, против которых антибиотики не работают, потому что борются только с бактериями. Поэтому, во время ангины нужно детальное наблюдение за течением заболевания, а не лечение антибиотиками. Обычно симптомы проходят в течение нескольких дней и без антибиотиков", - указано в сообщении.

Также врачи отметили, что использовать антибиотики в борьбе с ушными инфекциями - также не эффективно. Отмечается, что антибиотики следует использовать, тщательно взвешивая потенциальные преимущества и риски так как во время безответственного использования антимикробные препараты не могут оставаться эффективными при борьбе с серьезными заболеваниями.

Напомним, на территории Тернополя начали фиксировать вирусы Коксаки и ЕкхО, которые наибольший риск заражения представляю для малышей от 2 до 5 лет.

Как сообщала "Страна", власти американского штата Гавайи выплатят семье погибшего местного жителя $4,2 млн компенсации. Смерть 32-летнего мужчины наступила в результате передозировки наркоза.