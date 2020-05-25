Руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что мир достиг только середины первой волны пандемии коронавируса. За нею, возможно, последует новый всплеск заболеваемости - второй пик той же волны.

Об этом сообщает "Интерфакс-"Украина".

"Прямо сейчас мы переживаем не вторую волну, мы - прямо в середине первой волны", - сказал представитель ВОЗ, пояснив, что именно на такое положение дел указывает эпидемиологическая обстановка в Центральной и Южной Америке, Южной Азии и Африке.

В то же время Райан считает, что можно поздравить Испанию, которая смогла сдержать распространение болезни.

Он отметил, что заболеваемость COVID-19 может внезапно выйти на новый пик первой волны, но не вторую волну.

"Мы можем получить второй пик в этой волне. Такое происходило с пандемиями в прошлом, при пандемии испанского гриппа. Мы получили тогда второй пик, не обязательно вторую волну", - отметил чиновник.

По его словам, страны Европы, Северной Америки и Юго-Восточной Азии должны продолжать тестирование на коронавирус, а также отслеживать пути его передачи и принимать другие меры, чтобы избежать второго пика заболевания. Он также сказал, что позднее в этом году необходимо будет заняться проблемой возможной второй волны эпидемии, которая может совпасть с сезонным гриппом.

Как писала "Страна", в конце апреля власти Великобритании заявили, что прошли пик заболеваемости.

А в России два дня назад сообщили о выходе на плато.