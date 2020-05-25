В ВОЗ предупредили о втором пике первой волны пандемии коронавируса
Руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что мир достиг только середины первой волны пандемии коронавируса. За нею, возможно, последует новый всплеск заболеваемости - второй пик той же волны.
Об этом сообщает "Интерфакс-"Украина".
"Прямо сейчас мы переживаем не вторую волну, мы - прямо в середине первой волны", - сказал представитель ВОЗ, пояснив, что именно на такое положение дел указывает эпидемиологическая обстановка в Центральной и Южной Америке, Южной Азии и Африке.
В то же время Райан считает, что можно поздравить Испанию, которая смогла сдержать распространение болезни.
Он отметил, что заболеваемость COVID-19 может внезапно выйти на новый пик первой волны, но не вторую волну.
"Мы можем получить второй пик в этой волне. Такое происходило с пандемиями в прошлом, при пандемии испанского гриппа. Мы получили тогда второй пик, не обязательно вторую волну", - отметил чиновник.
По его словам, страны Европы, Северной Америки и Юго-Восточной Азии должны продолжать тестирование на коронавирус, а также отслеживать пути его передачи и принимать другие меры, чтобы избежать второго пика заболевания. Он также сказал, что позднее в этом году необходимо будет заняться проблемой возможной второй волны эпидемии, которая может совпасть с сезонным гриппом.
Как писала "Страна", в конце апреля власти Великобритании заявили, что прошли пик заболеваемости.
А в России два дня назад сообщили о выходе на плато.