В Европе продолжают снимать карантинные ограничения, введенные из-за коронавируса. В некоторых странах открылись пляжи, заработали парки и музеи, возобновилось паромное сообщение.

Об этом пишет "Интерфакс", в понедельник, 15 мая.

Так, новая неделя началась в Европе с очередных послаблений карантинных мер.

Как отмечается, в Испании с понедельника открыли пляжи для купания, в Мадриде заработали парки и крупные музеи. В Греции возобновили паромное сообщение между материковой частью и всеми островами, в том числе на популярные среди туристов острова - Родос и Корфу. В Италии открылись фитнес-клубы и бассейны. На прошлой неделе во многих европейских странах возобновили работу летние площадки ресторанов.

Также и в других регионах наблюдается нормализация ситуации, в том числе в Азии. К примеру, в Японии отменили введенное из-за коронавируса чрезвычайное положение в стране.

Сообщается, что в Индии начали постепенно возобновлять внутреннее авиасообщение. На борт лайнеров пускают только тех, у кого нет никаких симптомов заболевания коронавирусом.

Ослаблять карантинные меры продолжают и на Ближнем Востоке. Так, в Израиле с 27 мая смогут возобновить работу бары, кафе и рестораны. Кроме того, откроются спортзалы и бассейны в спортивно-развлекательных комплексах.

Как отмечается, неутешительная ситуация остается в Южной Америке, которую ВОЗ на прошлой неделе объявила новым эпицентром Covid-19. Наиболее сложная обстановка сложилась и в Бразилии, которая остается на втором месте в списке стран после США с самым высоким числом выявленных заражений коронавирусом.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 25 мая, уже почти 5,5 миллионов людей на планете заразились коронавирусом. Лидирует по числу заболевших по-прежнему США: в стране инфицировано уже 1 643 499 человек.