В Минздраве показали, в каких областях Украины коронавирусом продолжает болеть наибольшее число сограждан. За последние сутки общее количество зараженных увеличилось на 259.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 892 (472 выздоровели)

Волынская область - 783 (182 выздоровели)

Днепропетровская область - 875 (191 выздоровел)

Донецкая область - 148 (61 выздоровели)

Житомирская область- 641 (284 выздоровели)

Закарпатская область - 1 082 (280 выздоровели)

Запорожская область - 415 (226 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 1281 (637 выздоровели)

Киев - 2652 (360 выздоровели)

Киевская область - 1 437 (300 выздоровели)

Кировоградская область - 478 (358 выздоровели)

Луганская область - 43 (34 выздоровели)

Львовская область - 1 360 (287 выздоровели)

Николаевская область - 281 (117 выздоровели)

Одесская область - 832 (138 выздоровели)

Полтавская область - 266 (236 выздоровели)

Ровенская область - 1 434 (587 выздоровел)

Сумская область - 166 (112 выздоровели)

Тернопольская область - 1 121 (791 выздоровел)

Харьковская область - 912 (208 выздоровели)

Херсонская область - 177 (146 выздоровели)

Хмельницкая область - 364 (100 выздоровели)

Черкасская область - 391 (276 выздоровели)

Черновицкая область - 3 083 (804 выздоровели)

Черниговская область - 131 (47 выздоровели).

"Подтверждено 21 245 случаев COVID-19, из них 7234 выздоровели, 623 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 259 случаев. На амбулаторном лечении находится 14 625 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 6 620 человек. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек", - указано в сообщении.

Напомним, село Ворочево Перечинского района Закарпатской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. Болезнь там подтвердили у 28 жителей.

Как сообщала "Страна", ученые выяснили, что пациенты, у которых тест на коронавирус показал наличие инфекции, не является заразным спустя 11 дней с момента заражения.