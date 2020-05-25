Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 25 мая
В Минздраве показали, в каких областях Украины коронавирусом продолжает болеть наибольшее число сограждан. За последние сутки общее количество зараженных увеличилось на 259.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:
- Винницкая область - 892 (472 выздоровели)
- Волынская область - 783 (182 выздоровели)
- Днепропетровская область - 875 (191 выздоровел)
- Донецкая область - 148 (61 выздоровели)
- Житомирская область- 641 (284 выздоровели)
- Закарпатская область - 1 082 (280 выздоровели)
- Запорожская область - 415 (226 выздоровели)
- Ивано-Франковская область - 1281 (637 выздоровели)
- Киев - 2652 (360 выздоровели)
- Киевская область - 1 437 (300 выздоровели)
- Кировоградская область - 478 (358 выздоровели)
- Луганская область - 43 (34 выздоровели)
- Львовская область - 1 360 (287 выздоровели)
- Николаевская область - 281 (117 выздоровели)
- Одесская область - 832 (138 выздоровели)
- Полтавская область - 266 (236 выздоровели)
- Ровенская область - 1 434 (587 выздоровел)
- Сумская область - 166 (112 выздоровели)
- Тернопольская область - 1 121 (791 выздоровел)
- Харьковская область - 912 (208 выздоровели)
- Херсонская область - 177 (146 выздоровели)
- Хмельницкая область - 364 (100 выздоровели)
- Черкасская область - 391 (276 выздоровели)
- Черновицкая область - 3 083 (804 выздоровели)
- Черниговская область - 131 (47 выздоровели).
"Подтверждено 21 245 случаев COVID-19, из них 7234 выздоровели, 623 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 259 случаев. На амбулаторном лечении находится 14 625 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 6 620 человек. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек", - указано в сообщении.
Напомним, село Ворочево Перечинского района Закарпатской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. Болезнь там подтвердили у 28 жителей.
Как сообщала "Страна", ученые выяснили, что пациенты, у которых тест на коронавирус показал наличие инфекции, не является заразным спустя 11 дней с момента заражения.