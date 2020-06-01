Сегодня, 1 июня 2020 года, американская актриса и секс-символ Мэрилин Монро исполнилось бы 94 года. Несмотря на то, что она скончалась более полувека назад, до сегодняшнего дня многие считают ее образцом женственности, привлекательности и красоты.

"Страна" рассказывает интересные факты из жизни блондинки и публикует подборку из двадцати ее лучших фото.

Биография Мэрилин Монро

Мэрилин Монро (настоящее имя - Норма Джин Мортенсон-Бейкер) родилась 1 июня 1926 в Лос-Анджелесе.

Личная жизнь ее матери складывалась тяжело. В 15 лет она вышла замуж, родила двоих детей, но вскоре развелась. Малышка Норма была третим ребенком от неизвестного мужчины.

Мэрилин Монро в детстве. Архивное фото

Женщина с первых лет жизни решила отдать девочку в приемную семью, где будущую Мэрилин воспитывали по канонам евангельского христианства. Тогда будущая секс-символ выросла, ее мать угодила в больницу с диагнозом параноидальная шизофрения. Там она и провела остаток жизни.

Девушка начала свою звездную карьеру со пропагандистских съемок для военных заводов. Ее труд оплачивался в размере пяти долларов в час. Затем она стала появляться в рекламе и мужских журналах.

Мэрилин Монро на съемках для завода. Архивное фото

Она не прошла собеседование у продюсеров Paramount Pictures, зато заключила контракт с 20 Century Fox. Ее самая известная роль - в картине "В джазе только девушки" (1959 год), а также в фильмах "Ниагара" (1953) и "Джентльмены предпочитают блондинок".

Монро в фильме "В джазе только девушки". Архивное фото

Однако самое знаменитое фото с участие Монро было сделано на съемках фильма "Зуд седьмого года" (1954) и был постановочным.

Самое знаменитое фото Мэрилин Монро. Архив

О Мэрилин Монро говорят как о любвеобильное женщине. У нее были разные любовники. Замуж она выходила три раза, но ни в одном из браков не родила ребенка. Некоторые ее биографы утверждают, что звезда сделала много абортов. Сохранилось лишь одно фото, на котором она якобы беременна.

Беременная Мэрилин Монро. Архивное фото

Ее первым мужем был актер Джеймс Догерти. Вторым - бейсболист Джо Ди Маджо. Третьим - драматург Артур Миллер. По слухам, у Мэрилин был роман с президентом США Джоном Кеннеди (для него она исполнила знаменитую "С днем рождения, мистер президент!"), а также его братом Робертом.

Знаменитость, как и ее мать, лежала в психиатрической больнице. Биографы отмечают, что она употребляла много снотворных, разными способами снижала вес и пила алкоголь.

Мэрилин Монро скончалась в возрасте всего 36 лет 4 августа 1962 года. Ее обнаружили мертвой в собственной постели. Причиной называют отравление препаратами, которые угнетают нервную систему - передозировка успокоительными.

Мэрилин Монро мертвая найдена мертвой. Архивное фото

Позже публиковалось фото Мэрилин Монро мертвой в кровати (выше) и в морге (ниже).

Мэрилин Монро в морге. Архивное фото

Прах Монро покоится не в могиле, а на мемориальном кладбище в Лос-Анджелесе.

Место, где покоится прах Мэрилин Монро. Фото: Википедия

Многие женщины после славы Монро стремились повторить ее парламенты - 96 – 58 – 96. При этом ее вес был 55 килограммов, рост - 162 сантиметра, размер ноги - 38.

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