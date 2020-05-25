После обнародования видео из Киевского зоопарка в отношении бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана инициировано уголовное производство. Инициаторов возмутило, что экс-чиновник с силой таскал за ухо содержащегося в зоопарке козла, а затем нанес ему несколько ударов в область головы.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Алексей Шевчук.

По словам юриста, Богдана хотят привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными. Сейчас инициаторы уголовного дела ждут реакции полиции.

Напомним, 25 мая Богдан в Киевском зоопарке пришел в контактную зону, где схватил за ухо козлика, который выхватил у ребенка стакан с овощами.

Осенью прошлого года "Страна" сообщала о том, что защитники животных опубликовали видео, на котором автомобиль директора Государственного архива Хмельницкой области Владимира Байдича тащит на цепи привязанную собаку.