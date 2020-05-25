В Черкасской области и в Днепре патрульные обнаружили нарушителей, которые вылавливают рыбу во время нереста. Своими действиями нарушители нанесли ущерб рыбному хозяйству более чем на 15 000 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины на странице в Facebook.

"Недалеко от села Лящовка, Чернобаевского района, водный патруль Черкасс заметил мужчину, который остановился, потому что его мотоцикл сломался и не мог дальше продолжать движение", - говорится в сообщении.

По подсчетам следователей и экологов, которых патрульные вызвали на место происшествия, мужчина выловил 183 карася, два судака, одного леща, одну щуку и раков.

Также нарушителей обнаружили и на территории Липовского заповедника, которые с резиновой лодки ловили рыбу сетями.

"...Водный патруль города совместно с экологической инспекцией обнаружил мужчину и женщину....Во время поверхностного осмотра у них обнаружили две сетки и рыбу видов линь, толстолобик, судак, карась и лещ. Начисленная сумма нанесенного ущерба составляет более 3000 гривен", - добавили в полиции.

Сообщается, что мужчину со свежевыловленной рыбой обнаружил и водный патруль Днепра.

"В его сети попали 31 густера, девять красноперок, один линь и одна щука. Ущерб составил 2200 гривен", - добавили в полиции.

По данным нацполиции, совместные патрулирование с экологической и другими службами продолжаются.

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