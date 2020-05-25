В Здолбуновском доме-интернате для людей преклонного возраста и инвалидов, что в Ровенской области, число инфицированных коронавирусом выросло с 24 до 28. Один заболевший скончался.

Как сообщает в Facebook пресс-служба Ровенской областной государственной администрации, статистика была озвучена на брифинге в ОГА 25 мая.

Представители администрации рассказали, что с начала вспышки в Здолбуновском доме-интернате было сделано почти 300 ПЦР-тестов. COVID-19 зафиксирован у 28 человек: 11 заболевших - это работники учреждения, а 17 - подопечные. Вирус унес жизнь 72-летней женщины.

В интернате действует КПП, сотрудники работают вахтовым методом. В среду будет принято решение о расследовании вспышки заболевания.

Как сообщала "Страна", по состоянию на 23 мая в доме-интернате было 24 инфицированных коронавирусом: 8 сотрудников и 16 подопечных.

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