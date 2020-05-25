В Харьковской области полицейские обнаружили семейную пару, которая заставляла работать бесплатно девять человек в своем фермерском хозяйстве. Мужчина и женщина вербовали и перевозили рабочих, среди которых один несовершеннолетний мальчик.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, в понедельник, 25 мая.

Как отмечается, обыски проводились прокуратурой области совместно с Управлением по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"В ходе обысков... выявлено девять человек, которые подвергались принудительной трудовой эксплуатации и не получали заработную плату. Среди них - трое женщин, пятеро мужчин, один несовершеннолетний. Кроме того, изъято 66 боевых патронов и 1 запал от гранаты", - говорится в сообщении.

По данному делу открыто уголовное производство по ч.2 ст.149 (торговля людьми в форме вербовки и перемещения лиц с использованием обмана и уязвимого состояния, совершенная с целью трудовой эксплуатации в виде принудительного труда) УК Украины.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее мы сообщали,что полиция задержала жителя Запорожья, создавшего транснациональный канал торговли людьми. Мужчина лично участвовал в перевозке нелегальных мигрантов и хорошо знаком со спецификой этой противоправной деятельности.