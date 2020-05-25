Всемирная организация здравоохранения временно прекратила клинические испытания препарата гидроксихлорохин, которым уже лечат COVID-19 в разных странах, в том числе Украине. В ВОЗ объясняют свое решение необходимостью оценить действие, пользу и возможный вред препарата.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

По словам Гебрейесуса, исполнительная группа по проведению клинических испытаний взяла временную паузу по тестированию гидроксихлорохина. Он добавил, что в ВОЗ проведут адекватную оценку потенциальных преимуществ и вреда препарата. До тех пор, пока не будут получены данные о безопасности использования гидроксихлорохина при лечении COVID-19, испытания препарата возобновляться не будут.

Гидроксихлорохин - противомалярийный препарат, известный уже не одно десятилетие. Во многих странах его используют для лечения зараженных коронавирусом, хотя многие ученые призывали к осторожности при его применении.

Как писала "Страна", в мае стало известно, что это лекарство в качестве профилактики от коронавируса принимает президент США Дональд Трамп.