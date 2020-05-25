В Киеве с начала нынешнего года сотрудники полиции зафиксировали более семи тысяч обращений касательно домашнего насилия. За 2019 год аналогичных обращений зафиксировано почти на тысячу меньше - более шести тысяч.

Об этом со ссылкой на заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Марину Хонду сообщается на сайте ведомства.

"С начала этого года в полицию обратилось 7285 человек относительно домашнего насилия. Из них пострадавших 6668 женщин и 617 мужчин. Относительно обидчиков вынесено 1260 запретительных предписаний и составлено 2353 административных протокола. Но следует понимать, что увеличение количества обращений не означает большее количество случаев. Просто об этом стали активнее говорить, и тема перестала быть запретной", - сказала Хонда.

По словам, на карантине всплеска домашнего насилия не происходило. Количество обращений остается таким же, как и до него.

Также Хонда добавила, что в столице планируется открытие первой комнаты кризисного реагирования, где жертвы смогут временно изолироваться от обидчика и получить необходимую юридическую и психологическую помощь, восстановить документы и тому подобное.

Ранее мы сообщали, что в Европе во время карантина резко увеличилось число жалоб от женщин о домашнем насилии. По информации ВОЗ, в апреле на 60% по сравнению с прошлым годом увеличилось количество экстренных звонков со стороны женщин, которые подверглись домашнему насилию.