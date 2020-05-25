В первый день новой недели цены на нефть умеренно растут а процессе торгов на признаках дальнейшего сокращения добычи в США при продолжающемся восстановлении спроса.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:41 по Киеву составляет $35,26 за баррель, что на $0,13 (0,37%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,2 (0,6%) - до $33,45 за баррель.

Число действующих нефтегазовых буровых установок в США сократилось по итогам 11-й недели подряд, опустившись до минимума за всю историю отслеживания этих данных с 1940-х годов.

Их количество за неделю, завершившуюся 22 мая, уменьшилось на 21 единицу, до 318 установок, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes Co. (SPB: BKR) Показатель обновляет рекордные минимумы уже три недели подряд. Годом ранее в стране работало 983 буровых установок.

Количество нефтяных установок на прошлой неделе сократилось по итогам 10-й недели подряд - на 21 штуку, до 237 единиц, что является минимумом с 2009 года.

Потребление нефти еще не достигло пика, отметил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль, которого цитирует Bloomberg.

"Устойчивое восстановление экономики и низкие нефтяные цены приведут мировой спрос к прежнему уровню и выше", - сказал он.

Между тем трейдеры опасаются, что растущая напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина может затруднить восстановление спроса.

Отношения США и Китая резко испортились после того, как Вашингтон обвинил власти КНР в недостаточно быстром раскрытии информации о вспышке коронавирусной инфекции. Кроме того, стороны расходятся во мнениях по вопросу Гонконга, где Пекин стремится усилить свое лидерство.

В минувшие выходные министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что определенные силы в Штатах толкают страны к новой "холодной войне", призвав Вашингтон отказаться от попыток изменить КНР.

Ранее "Страна" писала о том, что в Иране возле крупного месторождения нефти и газа произошло землетрясение.

Также мы сообщали, что в Украину впервые доставили партию американской нефти WTI.