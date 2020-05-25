Вечером в понедельник, 25 мая, в Киеве, несмотря на то, что по всей стране будет довольно теплая погода, ожидается значительный дождь.

Об этом говорится на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"До 21:00 понедельника, 25 мая, дождь в Киеве достигнет критерия "значительный" (I уровень опасности, желтый", - сказано в сообщении.

В "Киевавтодор" добавили, что последствия непогоды готовы ликвидировать 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромонитора, насосные станции", - говорится в сообщении.

В случае выявления мест подтоплений в КГГА рекомендуют обращаться в круглосуточную диспетчерскую "Киевавтодора" по телефону: 284-74-19.

Ранее мы писали, что в Карпатах за неделю до лета выпал снег. Фото можно посмотреть здесь.

Также сообщали, какой будет погода во вторник, 26 мая, в Украине. Ожидаются небольшие и кратковременные осадки с похолоданием.