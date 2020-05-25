В понедельник националисты собрались под стенами Офиса президента на улице Банковой на акцию в поддержку подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Стрим с акции в Facebook вело сообщество "Всемирно-Броварское телевидение".

Собравшихся было немного: около сотни человек. На ступенях стояли лидер ультраправой организации С14 Евгений Карась и люди, которые держали растяжку с хэштегом на английском языке "Свободу доктору Кузьменко".

Участники акции были возмущены тем, что Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко якобы бездоказательно держат в тюрьме.

Ораторы призывали, чтобы в делах с участием военных и волонтеров доказательства их вины были стопроцентными. По мнению собравшихся, в случае с подозреваемыми в убийстве Шеремета такие доказательства сомнительны. Они также требуют выпустить фигурантов на свободу.

На акции слово брали Евгений Карась и гражданский муж Кузьменко Петр Киян.

В конце акции были зажжены файеры. А ведущий призвал всех собравшихся идти под здание Печерского суда и поддержать адвокатов "политзаключенных".

Видео: Facebook/ vbtsvit

Как писала "Страна", 22 мая полиция завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых Антоненко, Кузьменко и Яны Дугарь.

Мы также сообщали, что 24 мая порохоботы и националисты отметили год президентства Зеленского акцией в центре Киева.