Не успели утихнуть страсти из-за запретов на чартеры с заробитчанами для работы на европейских фермах, как вокруг спецрейсов разразился новый скандал.

У одного из прилетевших чартером украинца, в Австрии, обнаружили коронавирус, еще 8 мая.

Тем не менее самолеты с заробитчанами продолжают вылетать. Причем людей оправляют без всяких спецразрешений от украинских властей, которыми так много пугали.

24 мая отправился спецрейс с сезонными работниками из Киева в Варшаву, в ближайшее время планируется еще несколько рейсов в Польшу.

Также, как рассказали нам в МАУ, в мае вылетело несколько рейсов в Австрию (уже после случая с коронавирусом), Германию, Великобританию и Финляндию, в каждом примерно по 200 пассажиров. Следующий самолет со сборщиками урожая в Хельсинки планируют на 29 мая.

Что происходит с заробитчанскими рейсами и самими заробитчанами по прилету, выясняла "Страна".

"На украинцах экономят"

Австрия, по данным местного МИДа, планирует доставить еще несколько сотен украинцев.

С 1 мая, по постановлению местного министерства здравоохранения, границы открыли для сезонных рабочих из "районов риска коронавируса", в том числе, из Украины.

Что вызвало противоречивые оценки в самой Австрии.

"Рабочим из Украины платят мало, а работа ограничена сезоном. На такие условия соглашаются только работники из-за рубежа. При этом 2 тысячи австрийцев зарегистрировались для помощи в уборке урожая в Австрии. Но они обошлись бы фермерам слишком дорого, правда, оправдание было то, что их сначала нужно обучить. Ну насколько тяжело может быть срезать спаржу или собирать клубнику?", - говорит нам руководитель агентства по трудоустройству в Австрии Катарина Краус.

В Австрию прилетело несколько сотен украинцев, у одного нашли коронавирус. Фото: krone.at

Украинцы, которые поехали собирать урожай в Австрии, говорят, что на карантин отправляют не всех.

"Зависит от фермера. Одни сами закрывают в квартире на две недели, но таких мало. Многие сразу отправляют на поля, чтобы побыстрее собрать урожай. Так было и с рейсом, на котором прилетел человек, у которого нашли вирус. Зарплата – около 6 евро в час, в месяц выходит 1,7-1,8 тысяч евро, но это если урожай хороший и собирать быстро и много (правда, часто штрафуют, если, например, пропустил ягоды). В Германии, например, платят почти 9 евро в час, но получилось поехать в Австрию", - рассказал нам Максим Демчук, который улетел чартером в Австрию.

Формально в Европе всех заробитчан по приезду должны отправлять на двухнедельный карантин, но на практике так происходит далеко не всегда.

"Многие не хотят заморачиваться. Это же две недели теряется, и работники должны жить за счет фермера (правда, некоторые потом эти деньги вычитают из зарплаты). А Польша, например, уже официально планирует отменить условие об обязательной обсервации сезонных работников", - рассказала нам специалист по трудоустройству одной из львовских фирм Инна Мыць, которая занимается, в том числе, отправкой в Австрию.

Карантин для сборщиков в Польше отменяют

Некоторые страны уже готовы отменять карантин для сборщиков урожая официально.

О том, что сезонные работники смогут начать работать сразу, без необходимости пребывания в 14-дневном карантине, заявил 21 мая министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф.

Но эта норма пока еще не заработала. Прибывших чартером 24 мая украинцев отправили в карантинные центры. По словам Томаша Богдевича, генерального директора компании по международному трудоустройству, которая организовывала спецрейс, на обсервации они будут находиться под наблюдением официальных органов власти Польши.

Кстати, почти половина из них - новички.

"Около 40% из 179 пассажиров чартерного рейса - украинцы, которые впервые приехали на работу в Польшу. Такой высокий процент указывает на то, что среди украинцев растет интерес на заработки в Польше", - говорит Богдевич.

"Свои голодные за 12 злотых сработают"

Впрочем, как уже писала "Страна", часть поляков из-за карантина сами остались не у дел и многие уже согласны на работу, на которую раньше не шли и которую выполняют украинцы – типа сбора урожая и уборки.

По мнению экспертов по трудоустройству украинцам не так-то просто будет найти работу в Европе - своих нужно пристроить. Кроме того, ставки для украинцев понизили – на клубнике платят 2,5-3 злотых за лукошко (15-20 грн), а не 4-5 злотых (26-33 грн), как в прошлом году.

"Украинские власти и до сих пор делают вид, что разрешение на выезд является большой услугой для их граждан и европейских правительств. Польские власти до сих пор делают вид, что могут обойтись без гастарбайтеров, и даже если они закончатся – свои голодные за 12 злотых в час быстро сработают", - написала на своей странице в Facebook живущая в Польше украинская журналистка Елена Бабакова.

Украинцы в Финляндии сейчас пропалывают поля - готовят к сбору урожая. Фото: Алина Маслова

Одним из самых популярных направлений среди сборщиков остается Финляндия, где меньше проблем с документами и больше платят (около 2 тыс. евро).

Из-за карантина для зарубежных рабочих сначала ввели квоты (сначала 1,5 тысячи, затем 3 тысяч человек), но потом их отменили. Выехать "к финнам" можно, имея на руках биометрический паспорт и сертификат на работу, который выдают местные миграционные органы после запроса фермера. Без рабочей визы.

"Украинцев должны были заменить румыны, но они поехали в Англию. Мы работаем у финнов не первый год. Они к нам привыкли. Они нам доверяют", - рассказывает нам Владимир Боднар из Черновцов, который полетел собирать урожай в Финляндию.

Грязная работа с финским воздухом

Алина Маслова тоже улетела чартером в середине мая - на финскую ферму в Суоненойки.

"В самолете давали водичку и баунти. В аэропорту никого. Ощущение дикое", - рассказывает она.

Украинка с компанией подруг занимается прополкой с зарплатой около 9 евро в час. Контракт – на три месяца. За перелет заплатила около 300 евро (обычно едут автобусами за 120 евро).

"Когда клубника созреет, будут платить 1 евро за 1 кг ягоды", - говорит она.

Украинки на сезонных работах в Финляндии пашут за десятерых, но дышат свежим воздухом. Фото: Алина Маслова

Те, кто уже ездил к финнам, говорят, что работа каторжная, компенсирует ее неплохая по украинским меркам зарплата и местная красивая природа.

"Если дома зарабатывать не меньше 40 тыс. грн в месяц, то в Финляндии делать нечего, можно считать, что это рабство. Я в прошлом на такой работе в том числе заработала 5,5 тысяч евро за сезон 3 месяца и была счастлива и благодарна финскому фермеру за предоставленную возможность. Да, работа в своем большинстве тяжёлая и грязная, но приятный бонус – зарплата, свежий воздух, чистая вода, ягоды. Езжу на эти работы не первый год, и, что заметила, не болею простудными заболевания дома, забыла, что это такое", - делится Алиса Кулинич.

Впрочем, финским воздухом восхищаются далеко не все. Часть заробитчан разочарована упавшими расценками, штрафами и рабскими условиями.

"Раньше был космос, проекты уровня Турбоатом, Южмаш, строительство АЭС, ГЭС. А сейчас – украинцы на полях Европы", - пишет в соцсетях закарпатец Роман.