В Киеве со вторника, 26 мая, откроются сезонные сельскохозяйственные ярмарки, при посещении которых необходимо соблюдать все санитарные нормы в условиях пандемии коронавируса.

Об этом говорится на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА) в понедельник, 25 мая.

Как отмечается, обязательным останется масочный режим и требования соблюдения безопасной дистанции.

Вторник, 26 мая:

в Днепровском районе - ул. Ивана Микитенко, 21-27;

в Подольском районе - ул. Оболонская, 23-35;

в Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5,

в Шевченковском районе - ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4; межуличный проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94.

Среда, 27 мая:

в Днепровском районе - ул. Соборности, 2-20;

в Печерском районе - ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);

в Подольском районе - ул. Правды, 5-11.

Четверг, 28 мая:

в Голосеевском районе - ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанськои);

в Днепровском районе - б-р Перова, 8-10; просп. Генерала Ватутина, 12-А;

в Печерском районе - ул. Московская, 31/33;

в Подольском районе - ул. Оболонская, 23-35;

в Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5.

Пятница, 29 мая:

в Голосеевском районе - ул. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;

в Деснянском районе - ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);

в Днепровском районе - ул. Гродненская, 1 / 35-17-А; ул. Алматинская, 64-74;

в Печерском районе - проул.Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;

в Соломенском районе - ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской), ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна);

в Шевченковском районе - ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера) ул. Рижская, 1; ул. Деревлянская, 16-20; ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4; межуличный проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94.

Воскресенье, 31 мая:

в Днепровском районе - ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).

Напомним,по данным на 25 мая, в Киеве резко уменьшился прирост больных коронавирусом. За минувшие сутки в столице зафиксировано 29 случаев Covid-19.

Также мы сообщали, что Кличко рассказал о ближайших послаблениях карантина в Киеве.